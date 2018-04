Honda Everus EV Concept, Mejeng di Beijing Auto Show

Honda Motor (China) Investment Co., Ltd. memamerkan Everus EV Concept di Beijing Auto Show 2018. Mobil konsep listrik itu lahir dari kerja sama antara Honda dan Guangzhou Automobile Group (GAC).Honda Everus EV Concept adalah mobil model konsep bermesin listrik pertama yang diperkenalkan secara eksklusif di Tiongkok.Rencananya model konsep listrik Everus dijadwalkan mulai dijual sebelum akhir tahun sebagai merek asli GAC Honda.Dari segi desain Everus EV Concept terlihat memiliki ukuran yang sama dengan Honda HR-V, serta mengadopsi sejumlah elemen desain dari model HR-Vitu.Diantaranya lipatan agresif yang membentang di sepanjang pintu, garis atap yang sama, kemudian pilar A, B, dan C yang terlihat mirip. Termasuk desain lampu belakang yang terlihat menonjol keluar dari sisi belakang.Dikatakan, sebagai bagian dari visi Honda untuk mewujudkan masyarakat bebas karbon, Honda berencana terus mempercepat kehadiran jajaran kendaraan ramah lingkungan bermesin listrik. Honda berkomitmen untuk menghadirkan lebih dari 20 model elektrik baru sebelum akhir tahun 2025.(UDA)