Mitsubishi Tambah Varian dan Warna Xpander

Setahun sejak diluncurkan, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memanfaatkan momen pameran otomotif nasional untuk meluncurkan versi terbaru Xpander. Acara ini mereka helat di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018.Pengenalan varian dan warna baru ini dilakukan pada Kamis (2 Agustus 2018) di ICE, BSD City, Tangerang Selatan. Ada pun varian baru yang dikenalkan adalah Sport M/T dan GLS A/T, sehingga total varian Xpander ada delapan varian.Sementara warna baru yang ditawarkan ada deep bronze metallic. Warna ini tersedia untuk warian sport dan ultimate. Warna baru ini melengkapi yang sudah ada sebelumnya yakni quartz white pearl, diamond black mica, sterling silver metallic, titanium grey metallic dan red metallic."Xpander punya permintaan tinggi hingga saat ini, sehingga kapasitas produksi kami tingkatkan hingga 10.000 unit per bulan. Kami juga menghadirkan varian baru dan warna baru untuk Xpander," kata Irwan Kuncoro, Director of Sales & Marketing Division MMKSI.Ada pun harga jual untuk varian Sport M/T di angka Rp237,2 juta dan GLS A/T di angka Rp228,6 juta. Harga tercantum on the road Jabodetabek untuk bulan Agustus 2018. Untuk warna quart white pearl harga lebih mahal Rp1,5 juta.Kompetitor terkuat Toyota Avanza tersebut memang jadi pemain baru yang mendapat sambutan sangat positif dari masyarakat dan menjadi mobil terlaris semester pertama 2018. Bahkan membuat konsumen harus rela menunggu pesanan unitnya selama beberapa bulan.Dengan adanya tambahan varian ini, ada segmen kecil di pasar low MPV yang ingin mereka maksimalkan. Terlebih karena pesanan untuk varian tertinggi memang sangat besar. Pencapaian ini mengalahkan kompetitornya seperti Toyota Avanza, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio dan Daihatsu Xenia.(UDA)