Honda Racing Resmi Pakai New Jazz di ISSOM

Honda Racing Indonesia (HRI) kembali mengikuti kejuaraan balap mobil Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2018. Mereka pun mendapatkan tunggangan anyar yakni New Honda Jazz.PT Honda Prospect Motor (HPM) dan HRI mengenalkan mobil untuk musim 2018 hari ini, 25 Maret 2018, di Sirkuit Sentul, Bogor bertepatan dengan dimulainya seri pertama ISSOM."Sejak dulu, DNA balap telah menjadi bagian dari Honda yang diwujudkan dalam produk mobil bertenaga, fun to drive dan cocok digunakan di sirkuit," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director HPM.Mobil balap New Jazz dibungkus livery bodi baru bernuansa merah dan putih khas Honda Racing. Beda dengan mobil lawas ada pada bagian depannya dan belakang yang lebih sporty.HRI akan mengikuti kelas Master dengan Alvin Bahar turun pada kelas ITCC 1600 Max dan Rio SB mengikuti kelas ITCC 1500 serta Honda Jazz Speed Challenge (HJSC). Keduanya merupakan pembalap berpengalaman.ISSOM akan berlangsung sebanyak enam seri pada tahun 2018 ini. Sementara balap HJSC dan Honda Brio Speed Challenge akan berlangsung tujuh seri, dimana satu seri lagi berlangsung Oktober mendatang pada gelaran BSD Grand Prix.(UDA)