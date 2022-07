Mau Punya Mercedes-Benz? Punya Gaji Segini Dulu Baru Bisa Beli

(ERA)

Memiliki mobil Mercedes-Benz di garasi mungkin menjadi impian bagi banyak orang di Indonesia. Tetapi harganya yang tergolong tinggi tentu saja tidak semua orang bisa memilikinya, khususnya saat membeli model terbaru.Model A-Class varian A 200 Sedan Progressive Line sebagai model paling termurah yang ditawarkan berada di harga Rp755 juta (off the road). Kemudian untuk model C Class varian C 200 Avantgarde Line sebagai model paling laris ditawarkan dengan harga Rp970 juta (off the road).Deputy Director, Marketing Communication & PR PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI), Hari Arifianto, menjelaskan bahwa C-Class untuk sekarang ini masih menjadi tulang punggung penjualan atau model paling laris. Dia pun memberikan kisi-kisi mengenai besaran gaji atau pendapatan yang harus dimiliki apabila ingin membeli C-Class.Rp50 jutaan sudah masuk. Tetapi macam-macam, ada yang Rp50 juta sudah masuk gaji suami-istri, tapi ada juga yang single. Makanya entry level di C 200 kita rawat," ungkap Hari di Senayan Jakarta.Hari juga membeberkan rata-rata konsumen C-Class ini berada di rentang usia 35-45 tahun. Kemudian 60% konsumennya adalah kaum laki-laki dan 40% sisanya perempuan. Sedangkan untuk segmentasi pekerjaan konsumennya, kondisinya beragam dengan rata-rata di bidang profesional."Banyak pengusaha ya, profesional, arsitek, lalu pegawai level senior manager, general manager, atau dokter, terus hobinya liburan," kata Hari.Profil ini dan besaran pendapatan untuk konsumen C-Class ini kemungkinan juga berlaku untuk BMW Seri-3 yang secara segmen saling bersaing. Seri-3 untuk varian 320i Sport ditawarkan dengan harga Rp905 juta (off the road).