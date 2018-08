Volkswagen Mungil ini Siap Dilelang

Meski penampilannya berbeda dengan Volkswagen (VW) Microbus lainnya yang memiliki bodi panjang. VW kombi Microbus vans (T1s) klasik tahun produksi 1963, warna merah ini salah satu mobil yang masuk list balai lelang RMSothebys di Amerika Serikat (AS), karena keunikan dimensinya yang pendek.Dilansir Carscoops, VW kombi bertubuh mungil ini berasal dari koleksi pribadi. Diketahui sang pemilik ‘OzBus’ memangkas bodinya hinga 1,2 m dan kemudian membangunnya kembali.Dijuluki 'Shorty', Volkswagen Microbus memiliki Corvette front air dam dan lampu belakang, flare fender yang berbeda, side air scoops, lampu halogen, spoiler Pontiac Trans Am yang dipasang di atap dan aksen krom yang sangat apik.Bagian eksteriornya dihias dalam warna yang disebut Candy Brandy Wine dan dihiasi aksen grafis Murano pearl serta mural khusus di bagian depan yang terinspirasi oleh 'The Wizard of Oz'. Sementra pemilihan pelek menggunakan model magnesium Cragar SS, dibungkus ban Goodyear.Velour Cadillac telah digunakan untuk melapisi bagian dalam interior, yang menghasilkan panel daun emas 14 karat, model sakelar pesawat yang menyala, roda kemudi krom 6 inci dan sebuah shetter Gene Berg billet.Shorty didukung mesin VW 1072 berkapsitas 1,835cc empat silinder, termasuk sistem pembuangan sisi fungsional, dan dikawinkan dengan transmisi manual empat kecepatan. Rencananya VW mungil ini bakal ditawarkan dikisaran harga USD15 ribu-USSD18 ribu atau sekitar Rp217 juta-Rp261 juta.(UDA)