Otobursa Tumplek Blek 2018 Manjakan Pencinta Otomotif

Ajang tahunan Otobursa Tumplek Blek 2018 akan segera digelar. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini acara tersebut diselenggarakan pada bulan Juli dan lokasinya bergeser, di Gambir Expo Kemayoran.Sebelumnya, Otobursa Tumplek Blek diadakan pada Mei, dan bertempat di Senayan. Meskipun tak digelar pada bulan dan lokasi yang sama, dipastikan event otomotif outdoor terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara ini tak kalah seru.Anda yang sedang mencari spare part kendaraan bisa mengunjungi event yang akan digelar pada 21-22 Juli itu. Di sana terdapat 300 lapak dan bursa aksesoris, maupun spare part untuk mobil dan motor, kondisi baru maupun bekas.Tak hanya itu saja, Otobursa Tumplek Blek akan diramaikan dengan berbagai agenda. Mulai dari Parade Test Drive & Ride yang diikuti oleh beragam APM. Anda juga bisa mencoba langsung mobil dan motor keluaran terbaru.RC JIP Competition juga akan menyemarakkan Otobursa Tumplek Blek 2018. Menariknya lagi, trek didesain semirip mungkin dengan lintasan off road, berupa lintasan lumpur, hingga jalan berbatu.Ikon Otobursa Tumplek Blek, Gajah Monster (Gamon), memiliki tampilan serta livery baru. Anda juga bisa menikmati beragam acara lain, seperti Community Meet Up, Auto Lady Zone, Pin Up Girl Photo Contest, Sunmori BBQ Nite Ride Party, Nite Ride Charity, Oto Lelang, Drone Show, Midnight Sale, Kids & Hobbies Area dan Game Challenge.(ROS)