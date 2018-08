Ganti Tagline, Trik Baru Mitsubishi Jualan Mobil

Banyak perubahan yang dibuat oleh Mitsubishi Motors sejak mereka memiliki produk di segmen padat peminat seperti small MPV atau yang lazim kita sebut low MPV. Bukan hanya mengganti trik pemasaran, mereka juga mengganti ragam hal yang berkaitan dengan filosofi, termasuk tagline.Jika dikulik lebih jauh, ini menjadi strategi atau trik yang dimainkan brand dengan logo tiga berlian itu. Ambisi mereka untuk menjadi brand otomotif top of mind, melahirkan ragam strategi. Bersamaan dengan kelahiran Xpander, mereka sempat mengusung tagline Brand New Day, kini mereka meluncurkan brand yang berlaku secara global yaitu Drive Your Ambitions."Sebenarnya kami ingin menciptakan sebuah gagasan dan ide untuk menyamakan persepsi tentang tagline sesungguhnya yang ditawarkan Mitsubishi ke pemiliknya. Kami tidak ingin ada perbedaan antara negara satu dengan negara lain, dan ketemu lah kata 'Drive Your Ambition' itu. Artinya ambisi di luar batas dan merefleksikan pola pikir petualang dan progresif," ujar Head of PR & CSR Department, Bambang Kristiawan dalam sesi obrolan khusus.Menurut Bambang, bahwa semua hal yang merefleksikan kendaraan MItsubishi terhadap konsumen, itulah yang ingin digambarkan dalam beberapa kata sederhana. Ambisi adalah sesuatu hal yang hanya dimiliki oleh orang yang punya pandangan lebih jauh tentang sebuah kendaraan."Selain itu, ini juga menjadi penegasan kami untuk memperlihatkan bahwa kami sangat berfokus terhadap konsumen. Mengikutsertakan dan menginspirasi mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih emosional."Trik seperti ini memang layak mereka lakukan. Mengingat untuk mengalahkan raja penjualan mobil di pasar nasional yaitu Toyota, Daihatsu dan Honda, mereka butuh trik yang di luar kebiasaan. Apalagi brand-brand rival mereka juga selalu menelurkan ragam trik marketing berbeda dan bisa saja lebih sesuai dengan kondisi zaman.(UDA)