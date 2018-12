New C-Class, 'Senjata Pamungkas' Mercedes-Benz di 2018

Di akhir tahun 2018, Mercedes-Benz masih memiliki kejutan untuk industri otomotif Indonesia. Merek asal Jerman ini meluncurkan New C-Class untuk pasar di Indonesia.Secara keseluruhan mobil terlaris dari Mercedes-Benz ini mendapatkan sentuhan minor alias facelift di sektor interior dan eksterior. Selain itu ada juga penambahan beberapa fitur untuk meningkatkan kenyamanan penumpangnya."Kami sangat takin bahwa C-Class akan menjadi yang terdepan di segmennya dengan inovasi-inovasi yang ditawarkan, fitur-fitur kenyamanan dan keselamatan seperti yang terdapat di beberapa teknologi S-Class yang kini tersedia di C 200 EC Boost dan C 300 AMG Line," ujar President Director & CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Roelof Lamberts, melalui keterangan resminya.New C-Class terbaru dihadirkan dengan dua varian yakni C 200 EQ Boost Avantgarde Line dan C 300 AMG Line. Keduanya mendapatkan sentuhan yang berbeda dengan konsep memadukan emosionalitas dengan kecerdasan.Bahasa desain ini mereka ejawantahkan melalui mengganti tampilan kedua varian ini. Baik C 200 EQ Boost Avantgarde Line dan C 300 AMG Line mendapatkan tampilan fascia baru serta lampu baru di depan dan belakang.C 300 AMG Line dilengkapi dengan groll radiator berbentuk berlian. Kemudian sektor apron depan dibekalu dengan desain dari AMG, dan dibelakng kini dilengkapi dengan diffuser. Sedangkan C 200 EQ Boost Avantgarde Line mendapatkan bumper dengan strip trim berlapis krom, serta penggunaan lampu utama LED high performance.Beralih ke interior, C 200 mendapatkan banyak ubahan tata letak interior. Mengingat entry-level car C-Class ini disematkan media display dengan ukuran 10,25 inci dan instrumen full digital dengan ukuran 12,3 inci.Membahas fitur baru, Mercedes-Benz menambahkan fitur active parking assist yang memungkinkan mobil dapat parkir sendiri alias otonom. Faktor keamanan melalui blind sport monitoring juga menjadi standar pabrikan yang juga dibenamkan untuk tipe paling rendah bagi C 200.Membahas jantung pacu C 200 dibekali mesin 1.500 cc 4 silinder turbo dipadukan teknologi EQ Boost. Hasilnya tenaga 184 daya kuda dan torsi 280 nm siap menggeber jalanan. C 300 AMG Line menggunakan mesin 1.991 cc bertenaga 258 daya kuda dan torsi 370 nm.New C-Class ini akan tersedia di dealer-dealer resmi per Januari 2019, dengan banderol C200 Rp865 juta (off the road) dan C300 AMG Line Rp985 juta (off the road). Bisa jadi ini adalah bentuk antisipasi kehadiran All New BMW 3-Series yang diprediksi akan masuk ke Indonesia 2019.(UDA)