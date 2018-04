Penjualan Retail Xpander Tembus 9.000 Unit

Penjualan Mitsubishi Xpander hingga kini terus menguat. Sejak peluncurannya Agustus 2017 lalu, pesaing Toyota Avanza ini sukses menjadi pemain baru yang paling banyak dicari konsumen.Setelah sukses menggeser penjualan wholesales Toyota Avanza sejak awal kemunculannya pada tahun 2004 silam, Xpander juga sangat dominan sebagai mobil terlaris di Indonesia.Sebelumnya pada Februari wholesales Avanza sudah kalah tipis dari Xpander yakni 7.400 unit berbanding 6.773 unit. Lebih rendah 627 unit dari gacoan baru Mitsubishi tersebut.Lalu pada Maret 2018, Henry Tanoto selaku Vice President PT Toyota Astra Motor di sela peluncuran Toyota C-HR mengatakan angka wholesales Avanza 7.000-an unit. "Avanza 7.097 unit," katanya.Sementara itu PT Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyampaikan wholesales Xpander lebih dari 7.000 unit. "Wholesales 7.493 unit, retail 9.338 unit," kata Deputy Group Head of Planning & Communication Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Intan Vidiasari.Dengan hasil ini, lagi-lagi Avanza harus kembali takluk dari Xpander, dengan selisih 396 unit. Toyota jelas harus menghadirkan All New Avanza yang disesuaikan dengan selera konsumen saat ini.(UDA)