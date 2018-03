All New Ertiga Bakal Launching di GIIAS 2018

Suzuki bersiap-siap melakukan world premier untuk All New Ertiga Agustus mendatang, pada gelaran GIIAS 2018. Mobil dimaksud pun sudah banyak terlihat beredar di jalan-jalan India, meski mobil ini dikembangkan di Indonesia.Seorang sumber internal mengatakan kepada Medcom.id, kalau Suzuki Indonesia juga melakukan pengujian All New Ertiga. Namun memang tidak ketahuan dan foto-foto penampakannya pun tidak ada."Jadi India meminjam unit dari kita dan lakukan tes di sana. Kalau di sini tidak ada penampakan unit yang tertangkap kamera, termasuk yang pernah ditulis salah satu media dan dibuat render, itu bukan All New Ertiga," katanya.Suzuki Indonesia bakal menghadirkan model terbaru dari produk andalannya itu pada semester kedua 2018. Banyak yang menyebut GIIAS 2018 akan jadi lokasinya. "Setelahnya baru India," jelas sang sumber lagi.Suzuki Ertiga sendiri muncul pertama tahun 2012, dan hingga kini penjualannya stabil dan cenderung naik, disaat pemain segmen low MPV tergerus kehadiran Mitsubishi Xpander. Dengan usia enam tahun, sudah seharusnya berganti wajah.Dari penampakan yang beredar di India, All New Ertiga ini akan tetap mengusung tiga baris kursi untuk tujuh penumpang. Bagian buritan akan lebih panjang untuk memperbesar area baris ketiga serta bagasi.(UDA)