Fitur Baru untuk New Alphard dan Vellfire, Ini Keunggulannya

Toyota memberikan sentuhan pembaruan untuk multi purpose vehicle (MPV) premium mereka, yakni Alphard dan Vellfire. Kedua mobil berukuran besar ini hadir dengan ubahan minimalis dan sejumlah fitur baru untuk menunjang keselamatan dan keamanan para penumpangnya.Baik Alphard dan Vellfire sama-sama mengisi di segmen MPV Luxury. Meski demikian, Alphard tampil dengan desain dengan nuansa mewah, anggun, dan formal. Sedangkan Vellfire menonjolkan tampilan modern dan high tech dengan kesan sporty.Akan tetapi New Vellfire memiliki memiliki sejumlah tampilan baru di sektor eksterior dan interior demi mempertegas kesan sporty yang dimiliki. DI sektor eksterior terdapat ubahan di bagian Front Lower Bumper, Side Skirt, hingga Rear Bumper. Sementara masuk ke kabin, pengemudi akan mendapatkan Speedometer Ring New Vellfire kini diberikan aksen merah untuk meningkatkan aura sporty.Kemudian untuk New Alphard dan New Vellfire mendapatkan fitur baru berupa Adaptive Cruise Control (ACC) yang sudah disempurnakan. Fitur ini dahulu hanya bisa digunakan ketika mobil sudah menyentuh di kecepatan 50 kilometer per jam, dan kini sudah bisa diaktifkan sejak 0 kilometer per jam.ACC juga melengkapi fitur Toyota Safety Sense (TSS) yang sudah diaplikasikan pada Alphard dan Vellfire sejak awal tahun 2020 lalu. TSS terdiri dari fitur safety dalam bentuk Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Automatic High Beam (AHB). Selain itu Alphard dan Vellfire juga sudah dilengkapi dengan fitur Tire Pressure Monitoring System (TPMS) dan Intelligent Clearance Sonar (ICS).