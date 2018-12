Blits Terseok-Seok Mencapai Medan

Mobil listrik karya Universitas Budi Luhur dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Blits, kini sudah sampai di Medan Sumatera Utara. Meski demikian, perjalanan mereka tidaklah mudah dan penuh dengan lika-liku.Blitz sudah memasuki Medan pada 15 Desember 2018. Secara keseluruhan mobil listrik buatan anak dalam negeri ini sudah mencapai 3.584 km, dari Surabaya menuju Medan.Perjalanan tidak mudah karena Blits harus terlibat tabrakan beruntun ketika hendak masuk Medan. Blits mengalami kecelakaan yang melibatkan mobil Crew PLN Blits Explore Indonesia.Blits mengalami kecelakaan 60 kilometer sebelum memasuki kota medan, dengan menabrak mobil patwal yang berada di depan. Tiba-tiba di kecepatan 50-60 kilometer per jam (kpj), mobil patwal melakukan pengereman mendadak menghindari mobil pengguna jalan lainnya yang berada di depannya. Seketika Blits ditabrak dari belakang oleh Kasuari hingga terdorong ke depan menabrak mobil patwal yang di depan Blits.“Kerusakan terparah terjadi dengan Blits karena bagian depan menabrak patwal dan belakang ditabrak oleh Kasuari. Tetapi Insiden ini tidak menyurutkan semangat tim PLN Blits Explore Indonesia untuk menyelesaikan misi keliling nusantara sejauh 15.000 kilometer,” ungkap Projek Leader Blits, Yoga Uta Nugraha, melalui keterangan resminya.Hingga saat ini, Blitz masih berada di Medan untuk dilakukan perbaikan. Tim mengakui masih bisa melakukan perbaikan, asal motor listrik dan baterai masih aman tidak mengalami kerusakan."Crew Blits di lapangan bisa mengatasi masalah ini, dan tetap semangat menjalankan PLN Blits Explore Indonesia. Ini bisa menjadikan pengalaman berarti bagi tim Blits untuk misi PLN Blits Explore Indonesia dan menuju Rali Dakar paling ganas di dunia,” sambut Ketua BPH Yayasan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro.Blits memang di desain untuk mengikuti kegiatan Reli dakar untuk kelas mobil listrik. Dari desainnya saja jelas ini mobil diperuntukan kegiatan offroad di kelas mobil listrik dengan model tubular sasis, bodi, elektrik motor, hingga ketahanan baterai.Sebelum mengikuti Rally Dakar, Blits akan melakukan uji coba jelajah nusantara dengan tema PLN Blits Explore Indonesia. Jelajah Nusantara ini akan menempuh jarak 15.000 kilometer, yang dimulai dari ITS Surabaya, Budiluhur Jakarta, Palembnag, Medan, Aceh, Sabang, Pontianak (Pulau Kalimantan), Sampit, Balikpapan, Samarinda, Makasar (Pulau Sulawesi), Kendari, Manado, Ternate, Sorong (Papua), Manokwari, Jayapura, Marauke, Kupang, Labuan Bajo, Bima, Mataram, Bali, Banyuwangi, dan finish di Surabaya.Selama jelajah Sumatera ini Blits, melakukan pengisian baterai di Rayon PLN yang berada di setiap Kabupaten atau Kota. PLN Blits Explore Indonesia bekerjasama dengan PLN untuk pengisian baterai, dan sangat terbantu karena PLN telah siapkan alat pengisian baterai di setiap rayon Kabupaten atau Kota yang didatangi dan melakukan pengisian baterai Blits setelah menempuh perjalanan 150 - 200 kiloemter, dengan lama pengisian sekitar 4 – 8 jam.(UDA)