Toyota Cangkok Teknologi Prius di New Corolla Hybrid

Toyota memperkenalkan New Corolla untuk 2020. Salah satu yang bari dari mobil ini adalah penggunaan teknologi hybrid di balik kap mesinnya.New Corolla Hybrid menggunakan teknologi Toyota Hybrid Synergy Drive yang sudah lama dikembangkan pabrikan asal Jepang tersebut. Teknologi ramah lingkungan ini sebelumnya sudah digunakan oleh Prius Generasi terbaru.Corolla Hybrid mengkombinasikan mesin bensin 4-silinder 1.800 cc dengan dua unit motor generator. Klaim mereka tenaga yang dihasilkan kombinasi keduanya mencapai 121 daya kuda, dengan konsumsi BBM mencapai 21 kilometer per liter.Sedan satu ini tentu tidak sulit mencangkok teknologi masa depan tersebut karena sudah mengadopsi platform Toyota New Global Architecture (TNGA). Sehingga paket baterai diletakan di belakang jok baris kedua tanpa mengorbankan bagasi.Ukuran baterai juga terbilang kecil karena menggunakan baterai hyper prime nickel. Penempatannya di belakang jok kedua dikarenakan posisinya yang lebih rendah, terkait center of gravity, dan berimbas kepada handling mobil.Nantinya motor listrik yang digunakan akan menambah dorongan tenaga untuk memberikan daya yang lebih kepada mesin. Sehingga ini membuat pergerakan lebih halus, dan menambah kenyamanan berkendara.Kalau berbicara tampilan, tidak banyak ubahan yang dilakukan. Hanya saja bagian kap mesin didesain lebih landai dan penggunaan pelek aluminium 15 inchi dibalut ban jenis low-rolling resistance.Masuk ke dalam, New Corolla Hybrid sudah dibekali sistem multimedia yang terintegrasi dengan beragam fitur. Mulai dari touchscreen display, enam buah speaker, Apple CarPlay, Amazon Alexa, Entune 3.0 App Suite Connect, Safety Connect, Wi-Fi Connect, Scout GPS Link Compatible, Siri Eyes Free, auxiliary audio jack and USB 2.0 port with iPod connectivity and control, AM/FM, MP3/WMA playback capability, voice recognition training and tutorials, hands-free phone capability, voice recognition, music streaming via Bluetooth, customizable home screen hingga mendapatkan laporan cuaca atau lalu lintas via Entune 3.0 App Suite.Dari keamanan, Corolla Hybrid sudah mengaplikasi 8 buah airbag serta Toyota Star Safety System mencakup Enhanced Vehicle Stability Control, Traction Control, Electronic Brake-force Distribution, Brake Assist, Anti-lock Braking System dan Smart Stop Technology. Selain itu, Toyota Corolla Hybrid juga sudah disemati sistem Toyota Safety Sense 2.0Rencananya mobil ini akan mulai di jual di Amerika Serikat per 2019. Kalau Indonesia kapan yah?(UDA)