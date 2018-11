Sabuk Pengaman Efektif Kurangi Fatalitas Kecelakaan

Sekarang ini masih banyak pengguna mobil yang enggan menggunakan sabuk pengaman. Padahal, komponen satu ini diakui sangat efektif menjaga penumpang dari efek kematian akibat kecelakaan lalu lintas (fatalitas).Global Project Management Methods and Engineering Process Autoliv ASP Inc, Davik Nugroho, menjelaskan penggunaan sabuk pengaman di depan bisa mengurangi fatalitas hingga 45 persen. Sebagai perbandingan, airbag untuk penumpang depan hanya bisa menekan angka fatalitas 29 persen."Jadi kalau persepsi airbag tidak pakai sabuk pengaman salah. Walaupun ada airbag, mesti tetap pakai sabuk pengaman," ujar Davik ASEAN Automobile Safety Forum 2018 di Proving Ground Bridgestone Karawang, Jawa Barat.Lebih lanjut jika penumpang ketika mengalami kecelakaan dan mobilnya memiliki airbag, maka bisa mengurangi angka fatalitas hingga 61 persen. Davik pun menyerukan kepada penumpang mobil untuk selalu menggunakan sabuk pengaman, baik untuk pengemudi, penumpang depan, ataupun penumpang belakang."Perlindungan terbaik jika sistem bekerja sama. Jika tidak maka akan jauh berkurang efeknya."Pria yang bekerja di produsen airbag dan sabuk pengaman ini menjelaskan perusahaanya sudah berdiri sejak 1953. Hingga kini setiap tahunnya alat-alat keamanan yang mereka buat sudah menyelamatkan lebih dari 30 ribu nyawa per tahunnya.(UDA)