Otobursa 2018 jadi Ajang Temu Kangen Pecinta Otomotif

Ajang kumpul komunitas dan pameran produk baru dan bekas otomotif berlangsung di Otobursa Tumplek Blek yang kembali digelar tahun ini. Gelaran kali ini bisa dibilang berbeda. Jika di tahun-tahun sebelumnya hadir di Parkir Timur Senayan, kini Otobursa Tumplek Blek 2018 menempati lokasi baru di Gambir Expo Senayan, dengan area mencapai tiga hektar.Kegiatan yang masuk usia ke-19 ini mengangkat tema New Excitement. Keseruan event otomotif outdoor ini mempertemukan berbagai pelaku otomotif termasuk APM.Meski ajang ini kental dengan dunia otomotif, namun dari pelapak yang ikut serta banyak juga yang menyuguhkan dagangannya di luar dunia otomotif. Mulai dari mainan anak hingga koleksi kamera, dan perabotan rumah tangga antik dengan model jaman dulu alias jadul."Seneng di ajak papa ke sini, gak cuma lihat-lihat mobil, tapi banyak juga yang jual mainan. Ini saya beli mainan dinasaurus bekas, kalau di toko barunya saya lihat kemarin harganya Rp40 ribu, di sini bekasnya cuma Rp10 ribu," ucap Danish sambil tersenyum ,yang mengaku masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, saat berbincang dengan Medcom.id di Jakarta, Minggu (22/7/2018).Tak hanya itu saja, Otobursa Tumplek Blek juga diramaikan dengan berbagai agenda. Mulai dari Parade Test Drive & Ride yang diikuti oleh beragam APM. Anda juga bisa mencoba langsung mobil dan motor keluaran terbaru.RC JIP Competition juga akan menyemarakkan Otobursa Tumplek Blek 2018. Menariknya lagi, trek didesain semirip mungkin dengan lintasan off road, berupa lintasan lumpur, hingga jalan berbatu.Ikon Otobursa Tumplek Blek, Gajah Monster (Gamon), memiliki tampilan serta livery baru. Anda juga bisa menikmati beragam acara lain, seperti Community Meet Up, Auto Lady Zone, Pin Up Girl Photo Contest, Sunmori BBQ Nite Ride Party, Nite Ride Charity, Oto Lelang, Drone Show, Midnight Sale, Kids & Hobbies Area dan Game Challenge.(UDA)