Isuzu Tantang Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport

Belakangan segmen SUV dengan sasis ladder frame cukup ramai dengan kehadiran New Toyota Fortuner di akhir tahun, dan New Mitsubishi Pajero Sport yang akan hadir dalam waktu dekat. Melihat kondisi ini, Isuzu tidak mau kalah dan sudah mempersiapkan penantang untuk kedua SUV tersebut.Pabrikan yang terkenal akan mesin dieselnya ini mengakui siap meluncurkan All New Mu-X di Indonesia pada tahun 2021. Model ini sangat memungkinkan diluncurkan karena sudah menjalani debut di Thailand di tahun 2020."Kita harapkan bisa kita rasakan all new MU-X diluncurkan di Indonesia, mudah-mudahan kita bisa mengenalkan model ini di sekitar akhir tahun ini," kata Direktur Pemasaran Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Rahmat Samulo, melalui jumpa pers daring Rabu (11/02/2021).Peluncuran Mu-X generasi kedua ini tidak terlepas dari evaluasi jenama asal Jepang tersebut di sepanjang tahun 2019. Di tahun itu, mereka juga melakukan penyegaran untuk Mu-X dengan menghadirkan varian i-Series, S-Series, dan Z-Series namun hasilnya kurang mengesankan bagi mereka."Kita rasakan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap penjualan," terang Samulo.