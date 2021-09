Banjir Promo, Pengguna Aplikasi Mitsubishi Meningkat Pesat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jumlah konsumen Mitsubishi yang menggunakan aplikasi My MItusbishi ID kini meningkat pesat sejak masa pandemi.Manajemen PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKIS) menegaskan bahwa penggunaan aplikasi My MItusbishi ID sejalan dengan kebutuhan konsumen."Sejauh ini tingkat penggunaan aplikasi My Mitsubishi ID dari data kami terus mengalami peningkatan baik dari sisi instalasi dari apps maupun penggunaan customer. Ini inline dengan kebutuhan konsumen dimana digitalisasi jadi prioritas terutama di masa pandemi," ujar DGH After Sales & CS Operation Group, Ronald Reagan dalam sesi wawancara virtual, Kamis 9 September 2021.Selain itu, hal lain yang membuat konsumen semakin melek aplikasi dikarenakan Mitsubishi Indonesia menawarkan beragam benefit untuk pelanggan yang melakukan service booking via aplikasi."Kami berusaha meningkatkan jumlah pengguna aplikasi dengan beberapa promosi. Caranya dengan memberikan benefit seperti promo jika melakukan pendaftaran servis di My MItsubishi ID," lanjut Ronald Reagan.Di bulan September 2021, Mitsubishi juga menghadirkan campaign bertajuk 'September Service Ceria' yang berlangsung sejak tanggal 1 September hingga 30 September 2021.Konsumen yang mengikuti program ini akan mendapat keuntungan seperti gratis 1 liter Engine Oil termasuk diskon battery (aki) dan ban, serta beragam souvenir menarik.Ini yang mendasari mengapa penggunaan aplikasi MyMitsubishiID terus mengalami peningkatan," tegas Ronald.Untuk mengakses aplikasi tersebut, konsumen Mitsubishi cukup mendownload aplikasi My Mitsubishi ID via smartphone. Kemudian mendaftarkan nomor kendaraan mereka untuk melakukan servis.