Harga All New Suzuki Ertiga Naik Rp10 Juta

Suzuki baru saja memperkenalkan All New Ertiga tanpa mengumumkan harga jualnya. Namun APM berlogo S prisma itu bakal mengirimkan unit Ertiga terbaru ini ke tangan konsumen pada Mei 2018.Salah satu sumber di Suzuki menjelaskan bahwa di awal Mei 2018 akan mengumumkan harga jual All New Ertiga. Sekaligus memulai penjualan untuk rival Honda Mobilio dan Wuling Confero. "Harga resmi keluar 12 Mei 2018. Tunggu saja," ujar sumber terpercaya tersebut.Timmencoba menanyakan perihal harga All New Ertiga kepada beberapa tenaga penjual Suzuki. Diketahui bahwa akan ada kenaikan harga sekitar Rp10 juta untuk All New Ertiga."Kalau Ertiga GL Manual dari Rp206,5 juta, menjadi Rp216,5 juta. Sedangkan kalau Ertiga GL Matik dari Rp219,5 menjadi Rp229,5 juta," ujar si tenaga penjual.Bahkan dia mempertegas informasi tentang pengiriman unit ke tangan konsumen, yaitu bulan depan (Mei 2018) mobil tersebut sudah sampai di tangan konsumen. Sehingga bagi konsumen yang sudah tertarik tidak lama lagi sudah bisa membeli.(UDA)