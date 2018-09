All New Honda Brio Satya Masih LCGC

Honda baru saja mengumumkan harga untuk All New Brio, termasuk varian Brio Satya. Pabrikan asal Jepang ini juga mengklaim varian All New Brio Satya masih termasuk ke dalam skema low cost green car (LCGC).Jika melirik harganya, All New Brio Satya dibanderol mulai dari Rp139 juta hingga Rp162,5 juta. Harga ini meningkat sekitar Rp6,5 juta dibandingkan harga generasi sebelumnya.Meski demikian, All New Brio Satya masih dimasukan ke dalam skema LCGC. Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy, menjelaskan kenaikan harga ini masih wajar."Brio (satya) ini masih di dalam LCGC harganya karena ada 3 faktor yaitu model baru, inflasi, dan juga nilai tukar tambah," ujar Jonfis Rabu (12/9/2018) di Djakarta Theater Jakarta.Selain itu, untuk urusan konsumsi bahan bakar juga masih dalam rentan skema LCGC. Karena untuk konsumsi bahan bakar All New Brio masih tembus 20 kilometer per liter (kpl).Honda Brio generasi kedua ini mendapat perbaikan desain yang semakin dinamis dan sporty, dimensi yang lebih besar, serta ruang kabin dan bagasi yang semakin lapang sekaligus fungsional. Mesin i-VTEC 1.200 cc dengan 90 ps menjadi tenaga terbesar di kelas LCGC.(UDA)