Empat Tahun Honda HR-V di Pasar Nasional

Sudah empat tahun Honda HR-V hadir di Indonesia dan menjadi salah satu tulang punggung penjualan. Tentu saja Honda sudah cukup kuat cengkramannya di segmen low sport utility vehicle (LSUV).Hal ini dibuktikan dengan total penjualan HR-V selama empat tahun mencapai 139.228 unit. Jika dirinci 114.743 unit disumbang oleh HR-V 1.5L dan 24.494 unit oleh HR-V 1.8L."HR-V ini tulang punggung penjualan kita, sudah terjual lebih dari 140 ribu unit sejak pertama peluncuran di Indonesia tahun 2015," ungkap Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy di Kayu kayu Restaurant, Tangerang, Rabu (29/8/2018).Public Relation Manager PT HPM, Yulian Karfili, menambahkan meski sama-sama HR-V, namun mesin 1.5 dan 1.8 memiliki karaktetistik konsumen yang berbeda. Hal ini yang membuat segmennya mencakup ke banyak pasar."untuk 1.8 lebih kepada yang sudah dewasa dan memiliki posisi profesional yang cukup tinggi. Mereka suka ingin sesuatu yang baru namun juga tetap cocok dengan mereka," ungkap pria yang akrab disapa Afi di saat yang sama."Sedangkan untuk 1.5 lebih kepada konsumen yang muda dan aktif. Biasanya mereka memiliki mobilitas yang tinggi, suka mengemudi, dan menjadi teknologi terbaru."Pembaruan dan inovasi tentu harus dilakukan oleh Honda mengingat lawan-lawannya juga melakukan hal yang serupa. Sebut saja All New Toyota Rush dan All New Daihatsu Terior yang meluncur awal tahun, atau Suzuki SX4 S-Cross yang bersolek.Honda juga tidak mau kalah dengan menghadirkan varian baru yaitu HR-V 1.5L E Special Edition CVT. Varian ini dihadirkan untuk menyasar segmen yang 1.5 yang ingin bergaya layaknya 1.8. Bahkan diakuinya bisa saja terjadi pergeseran konsumen dari HR-V 1.8 ke HR-V 1.5."Bagaimana varian ini bisa lebih terjangkau, tapi dengan fitur di model Honda HR-V 1,8L yang bisa dilengkapi," jelas Jonfis.(UDA)