Bisnis Perawatan Mobil, Kian Getol di Luar Jawa

Bisnis perawatan kendaraan seperti salon mobil kian marak di luar Jawa. Melihat data distribusi mobil di seluruh Indonesia, memang permintaan dari kota-kota besar di luar Jawa, makin tinggi. Tak heran jika bisnis pewaratan mobil seperti salon mobil, rambah kota-kota tersebut.HD Car Care salah satu yang menyasar Kota Medan, Sumatra Utara sebagai salah satu daerah persebaran mobil yang cukup besar secara nasional. Mereka membuka gerai yang khusus menangani perawatan mobil dengan solusi one stop service. Sasarannya adalah mereka yang ingin mobilnya selalu resik dan tak ingin mengambil risiko penurunan harga jual kembali nantinya."Persaingan bisnis perawtan mobil cukup besar di luar Jawa. Makanya kami menawarkan sesuatu yang berbeda yaitu perawatan kendaraan all in one. Misalnya cuci mobil, servis berkala sampai ganti ban, dalam satu tempat dan satu waktu. Mereka tak perlu khawatir, karena kendaraannya akan melalui tahap pengecekan dan dapat menunggu di café yang disediakan," ujar Chief Operating Officer, Yaska melalui keterangan persnya.Sekilas tentang HD Car Care, merupakan brand asal Amerika yang menyiapkan berbagai service untuk perawatan kendaraan. Di antaranya salon, auto detailing, nitro seal polymer coating, dan nano ceramic coating yang merupakan paket andalan mereka.“Teknologi terbaik yang pernah ada didalam dunia perawatan kendaraan yang menggunakan silika. Silika adalah bahan dasar pembuatan kaca. Struktur partikel Nano Ceramic Coating yang sangat rapat akan menjaga cat terbebas dari oksidasi, perubahan struktur, warna serta kilau yang tetap mengkilap."Bicara tentang harga perawatan, meryang ditawarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp5,5 juta tergantung ukuran dan jenis mobil.(UDA)