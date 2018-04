TACI Ekspansi ke Timur Pulau Jawa

Toyota Avanza Club Indonesia (TACI) terus kembali mendapatkan keluarga baru di Timur Jawa. Kali ini mereka baru saja mengukuhkan chapter Surabaya sebagai chapter termuda mereka dan langkah ekspansi mereka tahun ini.TACI Chapter Surabaya ini menjadi chapter ke-21. Pengesahannya kali ini dilakukan pada Sabtu (14/4/2018) di Gedung Auto 2000 Surabaya berbalut tema We Are Not Just Friend, We are Family TACI.Pengesahan ini dilakukan sederhana namun penuh dengan kebersamaan. Hal ini terlihat dari kehadiran Pengurus Pusat TACI, beberapa komunitas otomotif, FK30 East Java, hingga beberapa sponsor yang hadir."Terima kasih kepada pengurus pusat TACI yang sudah meresmikan Chapter Surabaya Raya. Semoga dengan ini disahkan chapter Surabaya Raya, kami dapat membesarkan TACI dan melakukan kegiatan otomotif, charity, dan selalu menerapkan Driving with Manners di jalan raya," ujar Ketua TACI Chapter Surabaya Raya, Donny, melalui keterangan resminya.Acara deklarasi kali ini dimulai dengan sambutan dari beberapa pihak. Kemudian sebagai seremonial deklarasi dilakukan dengan penandatanganan naskah deklarasi, potong tumpengan, dan pengukuhan dari pengurus pusat TACI.Acara pun tetap berjalan meyenangkan dengan pembagian hadiah hingga hiburan musik. Selain itu para peserta juga bisa saling berkomunikasi karena dihadiri oleh banyak komunitas."Semoga TACI Chapter Surabaya Raya mampu menjadi contoh bagi klub-klub lainnya dalam melakukan kegiatan otomotif serta selalu menjunjung tinggi kode etik berlalu litas, dengan mengedepankan slogan Driving with Manners dan membesarkan nama TACI serya menjaga nama baik di Surabaya," tambah Ketua Umum TACI, Ubaidilah.(UDA)