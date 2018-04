New CX-3, Kejutan Mazda di New York Auto Show

Mazda memberikan kejutan dengan menghadirkan New CX-3 di New York Auto Show 2018. Mobil ini mengalami perubahan minor di bagian tampilan dan sejumlah fitur baru disematkan.Secara tampilan bisa dibilang tidak banyak ubahan yang di usung oleh New CX-3 dibandingkan versi sebelumnya. Perubahan paling mencolok hanya di bagian grill baru yang memadukan aksen krom dengan piano black, desain baru lampu LED belakang, dan pelek berukuran 18 inci.Di bagian dalam bisa dibilang juga minim perubahan, hanya konsol tengah yang mengalami perubahan lay-out. Mengingat kini rem tangan sudah mengaplikasikan model tombol, bukan lagi tuas.Di pasar Amerika Serikat, New CX-3 masih menggunakan mesin Skyactiv-G 2.000 cc bertenaga 148 daya kuda. Hanya saja di klaim konsumsi bahan bakarnya lebih baik dan handling lebih baik akibat G-Vectoring Control.Rencananya Mazda akan memulai penjualan New Mazda CX-3 di semester kedua 2018. Lantas apakah akan masuk juga ke Indonesia? Mengingat mobil juga dipasarkan oleh PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) dengan harga mulai dari Rp388 juta.(UDA)