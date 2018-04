Suzuki Bantah, All New Ertiga Contek Kompetitor

Kehadiran Suzuki All New Ertiga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Mobil ini jadi satu-satunya pemain Low MPV tak penjualannya tetap stabil meski Mitsubishi Xpander masuk segmennya.Namun desain All New Ertiga yang berubah total banyak dipertanyakan oleh penggemar otomotif. Pasalnya bentuk lampu depan mirip Toyota Kijang Innova dan lampu belakang persis milik Mitsubishi Xpander.Harold Donnel, Head of Brand Development & Marketing Research 4w PT Suzuki Indomobil Sales membantah jika produk andalannya itu meniru kompetitor. Menurutnya itu hanya sebuah kebetulan belaka tanpa disengaja."Kami mengembangkan Ertiga pertama kali tahun 2012, dan desain generasi kedua ini sudah dikembangkan sejak 2015. Desain pun terbentuk ditahun itu dan desainnya sudah dikunci," katanya di IIMS 2018, Kemayoran, Jakarta kemarin."Jika memang ada bagian desain mobil yang mirip-mirip dengan kompetitor itu bukanlah hal yang disengaja, karena desain sudah ditetapkan sejak lama," tambahnya.All New Ertiga sendiri saat ini belum dirilis harga jual resminya, namun akan ada kenaikan Rp10 juta-Rp15 juta. Konsumen yang memesan sekarang akan mendapatkan unit pada pertengahan Mei 2018 mendatang.(UDA)