Suzuki All New Swift Hybrid Tertangkap Kamera, Siap Dijual?

Meski belum begitu populer saat ini, pabrikan mobil Indonesia sudah banyak yang menjual mobil hybrid. Seiring dengan isu mobil ramah lingkungan, mobil jenis ini mulai banyak dipamerkan. Tak ketinggalan Suzuki yang akan menampilkan mobil hybrid-nya.Mobil itu adalah Suzuki All New Swift Hybrid, yang tertangkap kamera sedang diangkut sebuah truk di jalan tol lingkar luar, Jakarta Selatan hari ini (31 Juli 2018). Diperkirakan mobil ini akan segera menuju BSD City, untuk meramaikan gelaran pameran otomotif GIIAS 2018.Kami memprediksi mobil ini didatangkan langsung dari Jepang, bukan dari India yang juga basis produksi Suzuki terbesar. Hal ini bisa dilihat dari stiker pada kaca belakang, yang banyak terdapat pada mobil-mobil CBU asal negeri matahari terbit.Mobil ini memang sudah diniagakan di negara asalnya sejak awal 2017 lalu. Disana mobil hybrid ini dibekali mesin 1.200 cc VVT empat silindder dengan tenaga 66 daya kuda dan torsi 118 Nm. Sistem hybrid yang diusungnya adalah SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki).Sistem hybrid ini terintegrasi dengan sebuah generator yang terhubung dengan motor listrik WA05A yang punya output tiga daya kuda, namun torsinya mencapai 50 Nm. Versi hybrid ini punya pilihan transmisi manual 5 speed atau otomatis CVT.Memang belum jelas mobil ini langsung diluncurkan atau baru sekedar tes pasar. Pasalnya mobil hybrid saat ini masih kena pajak yang mahal, dan pemerintah hingga kini masih menggodok regulasi mobil ramah lingkungan ini.(UDA)