Elon Musk Uji Coba Terowongan Loop Pakai Tesla Model X Otonom

Ambisi Elon Musk untuk membawa perubahan di industri transportasi, yaitu membuat kereta cepat yang disebut dengan Hyperloop One nampaknya bakal terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi.Untuk memperlihatkan progres pembangunan Hyperloop kepada publik, Elon Musk dan The Boring Company meluncurkan terowongan uji sepanjang 1,14 milMenurut Carscoops, uji coba terowongan tersebut dilakukan di bawah Kota Los Angeles, Amerika Serikat (AS), dengan mengajak para investor dan jurnalis terpilih.Musk mengungkapkan terowongan uji yang telah selesai ini dihiasi dan bermandikan lampu warna-warni. Serta dilengkapi dengan wahana Tesla Model X yang akan membawa para penumpang menyaksikan wahana terowongan. Acara ini juga termasuk demonstrasi lift mobil yang akan mengangkut kendaraan dari permukaan tanah ke terowongan.Sebelum acara, Musk telah mengklaim bahwa Model X otonom yang menjadi sarana transportasi mengatarkan peserta melakukan perjalanan di sepanjang jalur terowongan telah dimodifikasi.The Los Angeles Times melaporkan, Model X otonom ini telah dimodifikasi menggunakan bantuan roda horisontal yang dipasang di roda depan. Musk mengatakan modifika tersebut menghabiskan biaya sekitar USD200 hingga USD300 (sekitar Rp28 juta-Rp43 juta)Mereka yang menghadiri acara mengatakan, SUV Model X otonom bisa melaju pada kecepatan 40 - 64 km per jam, dengan pengalaman perjalanan yang cukup bergelombang.“Kami agak kehabisan waktu. Kemacetan tidak akan ada di ujung jalan. Ini akan sehalus kaca. Ini hanyalah sebuah prototipe. Itu sebabnya hanya sedikit kasar di tepinya,” kata Musk seperti dikutip Carscoops.The Boring Company mengatakan bahwa pembangunan terowongan memakan waktu sekitar 18 bulan dan menghabiskan biaya sekitar USD10 juta (sekitar Rp143 miliar).Nantinya, Loop hanya akan mendukung kendaraan listrik dengan kemampuan mengemudi otonom. Kendaraan tersebut dilaporkan dapat menembus kecepatan hingga 150 mph (241 km per jam) melalui terowongan.(UDA)