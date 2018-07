Hyundai All New Santa Fe Tunggu Giliran Peluncuran di Indonesia

Teka-teki kehadiran produk SUV terbaru Hyundai apa yang akan hadir di Indonesia, semakin jelas. Bisa dipastikan All New Hyundai Santa Fe akan segera mengaspal di Indonesia.Hal ini terbukti dari adanya foto yang diposting akun Instagram @Indra_Fathan, yang menampilkan setidaknya tiga All New Santa Fe, di sebuah lapangan parkir. Dugaan kami ini adalah area gudang penyimpanan stok unit.Mobil-mobil tersebut berwarna hitam dan putih. Pada bagian kap mesin dan atapnya masih dilapisi stiker putih, untuk menghindari lecet pada saat proses pengiriman. Mobil ini sendiri berstatus CBU.Petinggi PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) sendiri saat ditemui di sela pengenalan New H-1 masih enggan menyebut kapan mobil ini hadir di Indonesia. "Waduh sabar bos, tunggu saja tanggalnya," kata Mukiat Sutikno, President Director HMI.Mobil ini sendiri mengusung gaya desain terbaru Hyundai dengan cascading grille dan penempatan lampu utama dan DRL yang terbalik disebut composite light. Mobil ini sendiri baru dikenalkan di Geneva Motor Show 2018 pada Maret lalu.Tak hanya eksterior, interiornya pun terkuak. Dari foto setidaknya ada fitur cruise control, audio steering switch, AC digital, auto hold, electric parking brake, pilihan drive mode, audio layar sentuh dan banyak lagi.Jika dilihat dari momentum waktu yang ada, rasanya GIIAS 2018 akan jadi arena peluncurannya. Pada ajang otomotif tahunan tersebut, disebutkan akan ada 40 peluncuran mobil baru, dan bisa jadi All New Santa Fe salah satunya.(UDA)