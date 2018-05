Edisi Spesial Pajero Sport dan New Triton Sapa Bandung

Penambahan subwoofer di bagian bagasi, tak pengaruhi kapasitas ruang kabin

Menjajaki wilayah dengan potensi penjualan besar, kini jadi kebiasaan yang dilakukan beberapa agen pemegang merek (APM). Hal ini pun gencar dilakukan oleh MItsubishi melalui produk edisi spesial yang mereka luncurkan pertama kali di pameran otomotif IIMS 2018 lalu.Kali ini mereka menghadirkan kedua produk spesial tersebut di Trans Mall di Kota Bandung pada Rabu (2/5/2018). Dalam peluncuran ini, New Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition dan New Triton Athlete jadi dua produk yang mereka umbar. Pemilihan lokasi ini dilakukan, mengingat segmen yang disasar kedua mobil tersebut ada di di segmen menengah ke atas."Penjualan Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition sejak kami luncurkan di IIMS 2018 cukup baik. Dari 1.000 unit total mobil yang akan kami luncurkan untuk tipe ini, sekitar 400 unit sudah laris dan 80 persen permintaan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya," ujar Head of Sales & Marketing Group PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Imam Choeru Cahya melalui keterangan resminya.Meski tak menyebut target angka penjualannya, namun dari keterangan yang sama, bahwa mereka cukup optimis penjualan Pajero Sport Special Edition ini juga akan meraih hasil yang memuaskan. Mengingat peminat tipe mobil tersebut di Bandung dan Jawa Barat juga cukup besar.Menurut Rifat Sungkar sebagai brand ambassador teknis MMKSI, bahwa Ia juga sangat senang dengan keistimewaan yang dilekatkan ke mobil ini. Meski basisnya sama dengan versi Dakar 4x2, namun update aksesoris spesial, sistem audio, pelek hingga garansi tetap, membuatnya sangat istimewa dan takkan bisa didapatkan konsumen jika melakukan upgrade sendiri."Selisih harganya memang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan melakukan upgrade sendiri yaitu sekitar Rp23 jutaan. Namun di edisi spesial ini, apa yang Anda dapatkan tidak akan didapatkan secara terpisah. Paling istimewa adalah Anda takkan kehilangan garansi resmi mobil," ujar Rifat dalam keterangan persnya.Sementara untuk New Triton Athlete, diprediksi menjadi mobil yang menarik peminat untuk wilayah perkebunan di Jawa Barat. Imam melanjutkan bahwa pasar besar Triton masih tetap Sumatera dan Kalimantan. Mengingat mobil ini memang lebih banyak digunakan di wilayah pertambangan, perkebunan dan pertanian.Untuk Pajero Sport Rockford Fosgate akan dibanderol dengan Rp538 juta dengan varian warna hanya satu saja. Sementara untuk Triton Athlete dibanderol Rp439 juta untuk manual dan Rp453 juta untuk transmisi otomatis. Semua harga tersebut adalah on the road Jawa Barat.(UDA)