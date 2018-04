Hypercar Pininfarina Diklaim Tembus 100 KPJ di Bawah 2 Detik

Di industri otomotif nama Pininfarina cukup dikenal sebagai pembuat supercar atau mobil-mobil mewah. Pelanggan rumah desain Italia tersebut tidak hanya Ferrari, tapi ada juga Maserati, Rolls-Royce, Cadillac, hingga Alfa Romeo yang menggunakan jasanya.Menarik, rencana ke depan Pininfarina bakal membuat hypercar bertenaga listrik-nya sendiri dan meninggalkan status lamanya sebagai rumah desain.Head of the Pininfarina car brand, Michael Perschke mengatakan, model baru itu akan diluncurkan sesaat setelah produksi-spec H2 Speed, dan akan meminjam teknologi dari tim Formula E Mahindra.Perschke juga mengungkapkan, bahwa hypercar listriknya akan memiliki kemampuan sprint dari 0-100 km per jam dalam waktu kurang dari 2 detik.Kecepatan maksimumnya bisa tembus di angka 300 km per jam kurang dari 11 detik, serta memiliki jangkauan sekitar 482 km.Rencananya hypercar Pininfarina akan mendapat julukan PF-Zero dengan jumlah produksi yang sangat terbatas. Tak hanya itu, Pininfarina juga sedang mepersipakan SUV listrik yang bakal menjadi rival Bentley Bentayga dan Range Rover.(UDA)