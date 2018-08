Merek-Merek Premium Akui Puas di Pameran Otomotif

Sejumlah merek-merek mobil yang ikut di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 banyak yang mencapai target penjualannya. Bahkan untuk beberapa merek premium seperti BMW dan Lexus juga akui kesuksesan mereka selama 11 hari pameran berlangsung.Meski tak menyebutkan angka secara pasti, namun BMW Indonesia akui mereka puas dengan pameran ini. Indikatornya adalah rekor baru dengan memperkenalkan lebih dari 10 mobil baru, hingga peningkatan penjualan selama pameran di Indonesia Convention Exhibtion (ICE), BSD City, Tangerang Selatan."Tahun ini kami mencatatkan rekor baru dengan memperkenalkan lebih dari 10 produk BMW Group sekaligus di saat yang bersamaan. Selama 11 hari ajang GIIAS 2018, kami juga berhasil mencatatkan peningkatan penjualan di dua segmen strategis melalui All-New BMW X3 dan New BMW Seri 5. Salah satu faktor utama di balik hasil yang mengesankan ini adalah dukungan yang kami terima dari jajaran diler BMW Group Indonesia, Business Consultants BMW dan MINI serta BMW Genius yang turut memfasilitasi kesuksesan kami di GIIAS 2018," ungkap Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, melalui keterangan resminya.Pertumbuhan penjualan hingga 75 persen penjualan SUV premium yang baru-baru ini diluncurkan, All-New X3 dan Seri-5 yang menunjukkan pertumbuhan penjualan sebesar 25 persen. Sedangkan untuk Mini, lebih dari 65 persen pemesanan untuk 3 Door, 5 Door, dan Countryman terbaru yang sudah dirakit di BMW Group Production Network 2, PT Gaya Motor di Sunter, Jakarta.Senada dengan BMW, Lexus Indonesia juga akui mendapatkan respon positif selama pameran tahunan ini berlangsung. New Lexus ES dan New Lexus US diakui mendapatkan antusiasme yang luar biasa, dan direspon dengan peningkatan nilai transaksi karena kehadiran dua mobil tersebut."Lexus mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat atas sambutan yang sangat baik dalam perhelatan otomotif GIIAS 2018 ini. Secara penjualan tahun ini, kami juga diterima dengan positif oleh pelanggan kami, walaupun sampai sekarang kami juga masih punya kendala dalam pemenuhan supply, karena pada kondisi saat ini demand lebih tinggi dibandingkan supply, sehingga pelanggan harus menunggu." ujar General Manager Lexus Indonesia, Adrian Tirtadjaja, dinukil dari surat resminya.Bahkan Lexus yang menyiapkan booth megah bertemakan The Royal Majestic diganjar sebagai booth paling favorit. Hal ini menambah daftar rekor mereka selama tiga tahun beruntun sebagai booth paling favorite.“Bagi Lexus, GIIAS 2018 bukanlah untuk berjualan mobil, namun merupakan momen untuk memperkenalkan merek Lexus sebagai merek mewah yang tidak hanya berfokus pada volume, namun juga menginspirasi bisnis otomotif dan gaya hidup di Indonesia maupun di dunia. Pengunjung tidak hanya melihat produk-produk unggulan Lexus, tapi dapat merasakan pelayanan terbaik kami. Pelayanan Omotenashi Lexus Associates yang sepenuh hati memberikan insiprasi bisnis dengan ketulusan hati,” tegas Adrian Tirtadjaja.(UDA)