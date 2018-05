Apa Saja Keunggulan Sasis TNGA?

Toyota CH-R merupakan mobil pertama Toyota di Indonesia yang menggunakan sasis Toyota New Global Architecture (TNGA). Sasis ini merupakan sasis terbaru dari Toyota dengan sejumlah keunggulan dibandingkan sasis generasi sebelumnya.Head of Product Knowledge PT Toyota, Gandhi Ahimsaputra, menjelaskan kalau sasis ini didesain dengan sejumlah keunggulan dibandingkan sasis Toyota sebelumnya. Teknologi yang terdapat di platform tersebut diklaim dapat meningkatkan pengalaman berkendara."Kalau berbicara sasis tidak hanya berbicara soal body juga, termasuk kaki-kaki umumnya. Cuma ujungnya dari TNGA ini semua komponen-komponen yang menyatu itu dibuat seoptimal mungkin sehingga konsumen bisa merasakan kesenangan mengemudi dan kenyamanannya," ujar Gandhi kepada Medcom.id di Jimbaran Ancol, Jakarta Utara, Kamis (3/5/2018).Sasis TNGA dikembangkan dengan lima tujuan. Pertama sasis ini harus bisa memberikan kesenangan berkendara, kabin yang nyaman, mudah dikendalikan oleh siapa saja, memberikan rasa bangga kepada pemiliknya, dan sudah pasti keamanan ketika mengemudikannya.Kemudian untuk beberapa bagian di sasis ini di buat kuat. Sehingga sasis ini bisa memberikan efek handling yang lebih baik, body roll pengendara yang lebih nyaman, serta keamanan ditingkatkan."Kalau kita berbicara soal sasisnya itu saja sebenarnya optimalnya dari penguatan di beberapa bagian, terus ada beberapa bagian body yang penggabungan body-nya ditambah, rigiditas sasis ini diperkuat 30-65 persen dari overall body," sambung Gandhi.Ke depannya juga mobil-mobil Toyota akan menggunakan sasis terbaru ini. Mengingat sasis ini dibuat agar bisa mengakomodir berbagai jenis mobil."Platform TNGA harus bisa menggunakan front wheel drive, rear wheel drive, dan all wheel drive. Mesinnya pun juga harus bisa bensin, diesel, sampai hybrid harus bisa. Jadi karena itu untuk efisiensi, modular untuk bisa banyak model," tutup Gandhi.(UDA)