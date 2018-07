All New JImny Belum Dijual, Konsumen Berani DP Rp50 Juta

Suzuki Indonesia hingga saat ini belum mengumumkan rencana untuk menjual All New Jimny di tanah air. Cuma antusias konsumen SUV compact ini tampaknya cukup besar di Indonesia.Hal ini diceritakan oleh Head of Brand Development and Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel, kalau ada konsumennya di Bandung sudah memberikan uang down payment (DP) untuk Suzuki Jimny. Tidak main-main, tiga orang di Bandung sudah menyerahkan uang Rp150 juta sebagai uang DP."Mereka inginkan jika Suzuki memiliki stok Jimny model dan tahun berapa pun, itu menjadi mobil milik mereka," ujar Harold kepada medcom.id.Padahal pihak dealer sudah menjelaskan kalau Suzuki Indonesia tidak memiliki stok untuk Jimny. Sedangkan All New Jimny belum dipastikan akan dijual di Indonesia atau tidak oleh PT SIS."Sudah di kasih tahu cuma mereka tetap saja ngotot menginginkan, dan memeberikan uang DP masing-masing Rp50 juta," jelasnya tanpa memberitahu identitas konsumennya tersebut.Suzuki Indonesia terakhir memasarkan Jimny pada 2018 dan itu pun statusnya terbatas hanya 88 unit. Sedangkan All New Jimny baru saja diluncurkan di Jepang dan belum diketaui akankah dipasarkan di Indonesia atau tidak.(UDA)