Hanya Hitung Cicilan, Risiko Taksi Daring Ditarik

Penjualan mobil di segmen menengah ke bawah seperti low MPV (multi puposes vehicle), lalu city car dan LCGC (low cost green car), meningkat di 2017. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Auto2000, bahwa pembelian banyak dilakukan oleh mereka yang ingin berbisnis taksi online atau taksi daring.Namun di awal 2018, fakta tentang banyaknya penarikan yang dilakukan oleh leasing (perusahaan pembiayaan kendaraan) meningkat cukup pesat. Kebanyakan adalah mereka yang tak mampu memenuhi kebutuhan untuk mengangsur uang cicilan kendaraan tersebut. Setelah ditelusur lebih jauh, rata-rata mereka adalah taksi daring."Ada beberapa faktor yang tak diperhatikan oleh para pengusaha taksi daring ini. Misalnya biaya hidup mereka saat narik, lalu biaya perawatan kendaraan dan hal-hal kecil lain yang tidak diperhatikan. Ketika menjalani itu, mereka pun kaget dan akhirnya menyerah tidak bisa membayar angsuran mobil. Hingga akhirnya ditarik oleh leasing," papar After Sales Division Head Auto2000, Ricky Martawijaya saat berkunjung ke kantor Media Group pada Senin (16/4/2018) lalu.Tentunya ini sangat disayangkan, lantaran kemampuan untuk membeli mobil di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya meningkat dengan terbukanya peluang berbisnis sendiri. Namun kurang perhitungan soal biaya, justru membuat kondisi memburuk."Selain menurunnya permintaan dalam periode berikutnya, juga akan membuat banyaknya mobil tarikan yang beredar. Tapi bukan berarti di sisi mobil bekas jadi banyak stok, tidak juga. Karena permintaan juga tetap banyak untuk used car ini."Ricky menambahkan bahwa di wilayah jangkauan Auto2000 segmen middle to low yang biasanya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, saat ini sedikit stagnan. Sementara untuk segmen menengah ke atas terlihat lebih dinamis. Sayangnya, data yang dipaparkan Ricky tidak begitu detail soal jumlah angka taksi daring yang ditarik gara-gara tak mampu membayar angsuran tersebut.(UDA)