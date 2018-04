Mitsubishi Bikin Paket Khusus Pajero Sport Rockford Fosgate

Selain Mitsubishi Triton Athlete yang diperkenalkan, Mitsubishi Indonesia juga menghadirkan Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate. Varian khusus untuk Pajero Sport ini mendapatkan sejumlah perubahan dengan berfokus kepada audio.Head of Product Planning Dept PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Andri, menjelaskan penambahan sejumlah eksesoris ini karena melihat kebiasaan para konsumen Pajero Sport. Banyak dari mereka yang menambahkan sejumlah eksesoris, khususnya pergantian di sektor audio."Pasar Pajero Sport banyak yang upgrade audio. Sehingga konsumen Dakkar 4X2 tidak perlu lagi repot-repot ganti," ujar Andri di sela-sela IIMS 2018.Konsumen di Indonesia bisa meminang sport utility vehicle (SUV) satu ini dengan harga Rp535 juta dan tersedia dengan pilihan warna Diamond Black Mica. Jika membandingkan dengan Pajero Sport Dakkar 4X2 maka ada selisih mencapai Rp23 juta.Andri menjelaskan kalau selisih harga tersebut tidak hanya sekadar perubahan di audio sistem. Tetapi juga beberapa aksesoris lainnya seperti spare tire cover, front under garnish, rear under garnish, muffler cutter, engine hood emblem, pelek alloy 18 inci, dan emblem Rockford Fosgate Limited Edition.Sejak diluncurkan pertama pada Kamis (19/4/2018), Pajero Sport sudah laku terjual sebanyak 383 unit per Minggu (22/4/2018). Bahkan 112 diantaranya adalah Pajero Sport Rockford Fosgate.(UDA)