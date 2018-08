Penjualan Mobil masih jadi Tujuan Ril Pameran Otomotif

Pameran otomotif memang memiliki tujuan untuk memperkenalkan teknologi atau mobil-mobil terbaru. Tetapi jangan lupakan juga salah satu ujungnya adalah penjualan.Sebut saja Suzuki, Mitsubishi, dan Honda sama-sama memasang memiliki target masing-masing. Seperti Mitsubishi dengan target di GIIAS 2018 mencapai 3.500 unit, Honda yang mencapai 5.500 unit, dan Suzuki dengan target 1.000 unit."Tahun ini kita memasang target sekiar 1.000 unit, naik dari tahun lalu sekitar 5 persen dari 945 unit di GIIAS 2017," ucap Head of 4W Brand Development and Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel, di sela-sela GIIAS 2018.Sejumlah strategi tentu dipersiapkan untuk menarik pundi-pundi surat pemesanan kendaraan (SPK). Suzuki memiliki langkah strategis dengan beberapa perusahaan leasing yang memberikan promo menarik.“Dengan menggandeng enam perusahaan leasing, yaitu Suzuki Finance, Mandiri Tunas Finance, Oto Finance, IMFI, BCA Finance, dan Adira Finance, kami berharap kerjasama ini mempermudah konsumen ketika melakukan pembelian produk Suzuki. Khusus selama GIIAS 2018, Suzuki menyuguhkan program leasing spesial dimana konsumen berkesempatan mendapatkan bonus spesial untuk seluruh tipe. Selain itu, Suzuki juga menyiapkan undian berhadiah bagi pengunjung yang melakukan test drive All New Ertiga serta program penjualan khusus All New Ertiga berhadiah iPhone X 64GB giga,” tambah National Sales Head 4W PT SIS, Susanto Winarno, di sela-sela GIIAS 2018.Kemudian untuk para konsumen yang melakukan test drive All New Suzuki Ertiga mendapatkan merchendise khusus dari Suzuki. Selain itu tersedia juga program tukar tambah dari Suzuki Auto Value untuk semua merek.(UDA)