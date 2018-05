Mengenal Teknik Berbelok Hand Over serta Pull & Push

Memegang setir/kemudi harus tepat. Hal itu dilakukan agar mobil bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, memutar setir ketika berbelok juga tidak bisa sembarang."Setir harus selalu kita pegang. Jangan pernah terlepas dari tangan karena bisa berbahaya," ujar Chief of Trainer Rifat Drive Labs (RDL), Herry Wahyudi saat berbincang dengan Medcom.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.Lebih lanjut Herry Wahyudi menjelaskan, posisi paling aman untuk memegang setir adalah di posisi jam 9 dan jam 3.Karena jika terjadi kecelakaan, posisi tangan tidak akan menggangu airbag keluar sehingga kantong udara bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ada juga teknik berbelok yang dinamakan hand over dan pull and push.Teknik hand over dilakukan dengan meletakkan tangan secara menyilang di antara jam 9-3. Cara ini dianggap aman posisi tangan sedang berada di setir ketika melakukan manuver mobil.Sementara itu, teknik pull and push dilakukan dengan menarik satu sisi lingkar kemudi dan mendorong sisi lainnya. “Jika berbelok ke kanan, maka tangan kiri mendorong lingkar kemudi ke atas dan tangan kanan menarik ke bawah sisi sebelahnya.”(UDA)