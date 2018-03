OMR Jazz dan Brio yang Makin Eksis

Dua ajang balap garapan PT Honda Prospect Motor (HPM) yakni Honda Jazz Speed Challenge (HJSC) dan Honda Brio Speed Challenge (HBSC) kembali berlangsung tahun ini. Bahkan hari ini sudah dimulai seri perdananya, 25 Maret 2018 di Sirkuit Sentul, Bogor.HPM terus menunjukkan konsistensinya dalam memeriahkan ajang balap mobil nasional. Tahun ini kedua kelas balap tersebut digelar hingga tujuh seri, tahun lalu hanya enam seri.Perubahan jumlah seri tersebut merupakan kebijakan dari pengelola Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM), untuk mengembangkan bakap para pembalap pemula di Indonesia."Melalui kompetisi ini kami berharap dapat mengembangkan lebih banyak bakap pembalap muda di Indonesia, dan kami ingin menekankan bahwa olahraga balap bisa diikuti siapa saja," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director HPM.Kedua kelas HJSC dan HBSC terdiri dari tiga kelas, yakni Master (Seeded A), Rising Star (Seeded B) dan Promotion (Non Seeded). Sebanyak 31 peserta mengikuti ajang balap ini dan memperebutkan hadiah total Rp600 juta.HJSC mulai digelar HPM pertama kali tahun 2006 silam, sedangkan HBSC sejak 2013. Kedua ajang ini konsisten menjadi balap one make race di ISSOM hingga kini.(UDA)