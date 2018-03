Suzuki Gelar One Make Race Ignis di ISSOM 2018

Ajang balap mobil di Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2018, bakal berlangsung lebih menarik. Tercatat ada 12 kelas regular yang berlangsung tahun ini. Lalu ada satu tambahan kelas yaitu balap satu merek atau one make race Ignis yang disupport langsung oleh Suzuki.Jadi total kelas yang dilombakan termasuk kelas tertinggi seperti Kejuaraan Nasional Indonesian Touring Car Championship (ITCC) dan Super Touring Championship (STC) akan ada 13 kelas. Namun khusus untuk Ignis, tidak akan ikut full musim."Tahun ini Suzuki akan ikut di ISSOM, dan ini menjadi hal yang menarik bagi kami sebagai pengelola Sirkuit Sentul. Mereka akan turun dengan status balap satu merek atau one make race (OMR). Regulasinya, kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan regulasi lomba kategori OMR yang ada di ISSOM, tapi nanti akan dibahas lagi secara detail seperti apa nanti teknisnya," ujar General Manager Sentul International Circuit, Lola Moenek, di Titan Centre, Bintaro, Tangerang Selatan di momentum kick-off ISSOM 2018.Sebagai gambaran, Lola juga menegaskan bahwa OMR Ignis ini takkan ikut di seri pertama tahun ini. Lantaran hanya akan ikut tiga seri, mereka juga belum menentukan seri mana saja yang bakal mereka tetapkan."Jelas mereka takkan ikut di seri pertama, karena masih ada beberapa hal teknis hingga hal detail lainnya yang belum dipastikan. Kalau bukan di seri kedua, kemungkinan akan mulai ikut di ISSOM seri ketiga."Sebagai bentuk komitmen merek berlogo S prisma itu di balap nasional, mereka melakukan kontrak sebanyak dua musim langsung. Menurut Lola, tahun depan akan ikut 6 seri langsung.Hingga saat ini kami masih berupaya menghubungi Suzuki untuk mengkonfirmasikan hal ini. Tentu akan menarik, melihat status Suzuki Ignis sejak pertama kali diluncurkan, sempat menjadi merajai segmen city car di pasar nasional.(UDA)