All New Brio, Kontributor Terbesar Honda di November 2018

All New Brio kembali menjadi kontributor terbesar penjualan Honda di November 2018. dengan penjualan mencapai 8.152 unit, atau mencapai 51 persen dari total penjualan brand tersebut. Di November ini juga, mobil berdimensi kecil itu mencatat penjualan tertingginya sepanjang tahun ini.Pembagian penjualan tipe mobil kecil milik Honda itu adalah All New Brio Satya sebanyak 6.398 unit, sementara All New Brio RS sebanyak 1.754 unit. Peningkatan penjualan Satya adalah sebesar 18 persen dari bulan sebelumnya. Sementara Brio RS lebih tinggi sebesar 36 persen dibandingkan juga bulan sebelumnya.“Pada November, All New Brio telah dikirimkan selama sebulan penuh kepada konsumen, setelah memulai pengiriman pertama pada pertengahan bulan Oktober. Hasil penjualan di bulan lalu juga menunjukkan angka yang cukup besar. Artinya mobil ini bisa diterima dengan sangat baik oleh konsumen dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penjualan Honda,” Marketing & After Sales Service Director, PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy.Selain kedua model tersebut, produk andalan mereka lainnya yakni New Honda HR-V 1.5L mencatat penjualan sebanyak 3.545 unit, naik 4 persen dibandingkan Oktober. Model-model lainnya yang turut berkontribusi signifikan adalah Jazz yang terjual 1.331 unit, diikuti CR-V 1.224 unit, Mobilio 837 unit dan Honda BR-V sebanyak 316 unit.Di segmen hatchback, dihuni Civic Hatchback sebanyak 129 unit, sementara New HR-V 1.8L terjual sebanyak 112 unit. Untuk tipe Sedan, Civic Sedan terjual 134 unit diikuti City 45 unit dan Accord 11 unit. Sedangkan di kelas premium, Honda Odyssey membukukan penjualan sebanyak 7 unit dan Civic Type R sebanyak 2 unit.Secara keseluruhan, HPM telah menjual 15.845 unit mobil sepanjang bulan November atau meningkat 2% dibandingkan bulan lalu.(UDA)