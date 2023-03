Honda Racing Indonesia Langsung Gaspol di Kejurnas ISSOM 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tim Honda Racing Indonesia (HRI) hari ini Minggu (5/3/2023) kembali menunjukkan komitmennya untuk mengikuti rangkaian balapan mobil nasional di Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2023. Bertempat di Sirkuit Sentul, mereka menggelar Honda One Make Race (OMR) yaitu Honda Brio Speed Challenge (HBSC) dan Honda City Hatchback RS Speed Challenge (HCHBSC).Communication Strategy Senior Manager PT Honda Prospect Motor, Adhi Parama Sugarda menegaskan bahwa mereka ingin membuktikan bahwa ajang ini sebagai pembuktian kualitas mobil Honda. Dengan hanya ubahan modifikasi yang sangat minim, mobil ini sudah bisa bertarung di ajang balap."Balap OMR Brio dan City Hatchback sebagai komitmen kami untuk terus memajukan kejuaraan balap di Indonesia serta mendukung para pembalap muda dimana hal ini sejalan dengan semangat Everyone Can Race yang selalu kami usung. Selain itu kami juga kembali berpartisipasi di ajang balap Kejurnas ISSOM dimana pada tahun ini dengan komposisi pembalap baru kami optimis dapat mengukir prestasi di ajang balap nasional tahun ini,” ujar Adhi Parama Sugarda di sesi jumpa pers hari ini.Ia juga menegaskan soal kaitan dunia balap dengan penjualan kendaraan di Indonesia, sebenarnya secara langsung tidak ada. Namun efek dari pembuktian di dunia balap inilah yang akan membuat konsumen kian yakin akan reliabilitas mobil Honda. Apalagi mobil yang digunakan adalah mobil yang memang diincar pembeli pertama, seperti Brio dan City.Adapun kelas yang mereka ikuti selain OMR, adalah ajang balap kejurnas Touringcar 2023. Tim HRI diperkuat oleh para pembalap andalannya yaitu Alvin Bahar di kelas Indonesia Super Touring Car Race (ITCR) 3600 Max dengan mengandalkan mobil balap Honda Civic Type R. Avila Bahar di kelas Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1500 mengandalkan mobil balap Honda City Hatchback RS dan Naufal Rafif Busro Indonesia di kelas Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1200 mengandalkan mobil balap Honda Brio RS.Selain itu, pada ajang balap One Make Race musim ini berhasil mendapat sambutan yang antusias dimana jumlah pesertanya meningkat menjadi total 25 peserta. Untuk menambah keseruan, Honda meningkatkan hadiah bagi para pemenang hingga total Rp465 juta rupiah serta kategori tambahan berupa kategori Team of the Year, Rising of the Year, Promotion of the Year, Fastest Lap of the Year dan Most Improved Position.Honda akan menerapkan peraturan baru dengan meniadakan pembagian kelas dalam HBSC dan HCHBSC sehingga setiap peserta dapat bersaing lebih kompetitif. Selain itu, pemenang dari setiap serinya akan diberikan pemberat tambahan (ballast) seberat 75 kg untuk HCHBSC dan 50 kg untuk HBSC. Kejuaraan Nasional Touringcar dan One Make Race ISSOM 2023 akan diselenggarakan di sirkuit Sentul mulai dari bulan Maret hingga November 2023.Pada kejurnas balap ISSOM 2022, HRI telah berhasil meraih prestasi di mana ketiga pembalap andalannya yaitu Alvin Bahar, Avila Bahar dan Naufal Rafif busro juara di tiga kelas berbeda yaitu ITCR 3600, ITCR 1500 dan ITCR 1200.Untuk menyebarkan lebih banyak kesenangan, ajang balap ini ditonton secara langsung oleh lebih dari 400 orang yang meliputi karyawan Honda, dealer Honda, komunitas Honda serta jurnalis. Penonton yang datang berkesempatan untuk bermain gokart serta komunitas yang datang akan berkesempatan untuk mengikuti track experience di sirkuit Sentul.