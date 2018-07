Lima Pereli Nasional Uji Skill di Reli Asia-Pasifik

Lima pereli Indonesia dijadwalkan tampil di Asia-Pacific Rally Championship (APRC) 2018 bertajuk International Rally of Johor. Balap di atas lintasan tanah dan jalur non road itu akan berlangsung di Kota Tinggi, Johor-Bahru, Malaysia pada Sabtu dan Minggu (21-22/7/2018) mendatang.Kelima pereli tersebut, yaitu Robi Harahap-Rizky Fauzi, H Rahmat-Donny Wardono, Putra Rizky-Hervian Soejono, Julian Johan-Recky Resanto, serta Lesmana S-Dwi Aryo. Keberangkatan mereka didampingi langsung oleh Ketua Komisi Rally Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Rifat Sungkar.Rifat menilai, bahwa keikutsertaan para pereli Indonesia di ajang internasional merupakan angin segar untuk kancah rally Indonesia yang semakin berkembang. “Tidak tanggung-tanggung, ada lima perwakilan Indonesia yang tampil di APRC 2018. Beberapa waktu terakhir mereka melakukan semua persiapan dengan baik. Ini merupakan suatu bukti keseriusan putra-putra bangsa itu.”Kehadiran beberapa pereli Tanah Air di ajang internasional juga memberikan warna atau nilai lebih untuk Indonesia karena beberapa alasan; seperti Putra dan Hervian serta H Rahmat dan Donny yang turut serta membawa nama tim Indonesia, yaitu MRU Sederhana Motorsport. Sementara Julian dan Recky berhasil memikat hati tim rally raksasa di Malaysia, One Motorsports, untuk merekrut keduanya.Para pereli Indonesia akan melawan pereli mancanegara seperti Yuya Sumiyama dari Jepang, Mike Young dari Selandia Baru, serta Abhilash PG dari India. Mereka akan menjalani 12 special stage (SS) dengan total jarak 234 kilometer dalam dua hari. Hari ini, para pereli akan melakoni sebanyak 6 SS sejauh 158 kilometer, sementara di hari kedua para pereli akan menjajal 6 SS sejauh 76 kilometer.“Bertanding di Malaysia adalah pilihan yang tepat, karena pelaksanaan event yang digelar memiliki tingkat konsistensi yang baik dari tahun ke tahun. Di tahun 90-an pun, Malaysia menjadi negara yang selalu dituju oleh tim pabrikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap kendaraannya karena kondisi jalanannya yang menarik dan bervariasi.”Keikutsertaan pereli Indonesia di APRC 2018 diharapkan juga dapat membuka kesempatan bagi atlet-atlet Malaysia dapat bersaing di Indonesia. Menurut Rifat, hubungan bilateral di antara kedua negara harus terus dipertahankan. Maka ajang APRC 2018 ini pun juga sekaligus menjadi wadah yang tepat untuk menjalin tali silaturahmi dan keakraban antara Indonesia-Malaysia.(UDA)