Honda Buka Galeri Inovasi Produk di Mall

Tidak melulu tentang jualan, PT Honda Prospect Motor (HPM) mencoba untuk menggairahkan pasar otomotif nasional dengan membuka "Honda Gallery". Event yang berlangsung di Ground Floor Senayan City Mall, Jakarta, berlangsung selama periode April-Juni 2018.Presiden Director, PT HPM Takehiro Wanatabe mengatakan, galeri seluas 237,8 m2 merupakan perwujudan filosofi "The Power of Dream" dari Honda, yang diklaim pertama kali di dunia. Di galeri ini mereka menampilkan berbagai produk-produk unggulan baik dari sisi teknologi maupun inovasi."Melalui galeri ini, kami ingin masyarakat Indonesia mengenal lebih jauh mengenai impian dam visi Honda dal teknologi mobilitas, yang membuat kehidupan manusia lebih mudah dan menyenangkan," Takehiro di peresmian Honda Gallery, Jakarta, Selasa (10/4/2018).Bagi masyarakat yang ingin melihat-lihat, ruang pamer yang menampilkan beberapa model spesial. Diantaranya NSX, generasi dari supercar bermesin hybrid dan Civix Type R generasi ke-10.Ada juga motor balap RC213V-S versi jalanan tunggangan pembalap Repsol Honda di MotoGP. Menarik, NSX dan RC213V-S disebut punya banderol harga mencapai miliaran rupiah. Sayangnya HPM tidak memberikan bocoran rinci tentang semua produk yang dipajang.Kemuadian ada UNI-CUB, penyempurnaan dari versi sebelumnya. UNI-CUB yang dipamerkan punya dimensi 510 x 315 x 620 mm dengan bobot 25 kg, dilengkapi baterai lithium-ion. Kecepatan maksimum 6 km per jam dan jarak jangkauan 6 km. Untuk jangkauan 6 km dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam pada kecepatan 4 km per jam. Terakhir ada Interactive wall yang berisi segala informasi produk-produk Honda.(UDA)