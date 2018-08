Intip Perubahan Honda New HR-V

Selain merilis All New Brio, PT Honda Prospect Motor (HPM) juga mengenalkan New HR-V. Mobil SUV tersebut mendapatkan sedikit penyegaran, serta ada penambahan beberapa fitur.Mobil ini dikenalkan pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE, BSD City, Tangerang Selatan kemarin. Mobil ini sendiri dikenalkan pertama kali tahun 2014 lalu, sehingga memang sudah masuk masa untuk penyegaran."HR-V jadi model yang diterima baik di berbagai negara. Kami menghadirkan versi terbarunya untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sebuah crossover compact yang modern, tangguh dan stylish," kata Takehiro Watanabe, President Director HPM.Ubahan yang dilakukan pada eksterior mulai dari lampu halogen projector dengan LED guide lamp, grill, bumper depan-belakang, desain pelek, shark fin antenna. Interior ada layar audio baru, warna interior hitam, desain jok.Untuk versi mesin 1.500 cc seluruhnya sudah projector lamp dengan LED guide lamp, kecuali varian 1.5L E Special Edition yang sudah LED headlamp. Begitu pula dengan versi 1.800 cc dengan lampu utama LED dan desain pelek baru.Harga jual mobil ini dibanderol mulai dari Rp279,5 juta hingga Rp395 juta. Kompetitor HR-V ada Nissan Juke, Toyota Rush, Daihatsu Terios dan sejauh ini HR-V 1.5 jadi penguasa segmen low SUV.(UDA)