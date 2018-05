Suzuki Umumkan Harga All New Ertiga, Termahal Rp238,5 Juta

Proses peluncuran Suzuki All New Ertiga di ajang pameran IIMS 2018 pada April lalu, menyisakan tanya yang besar soal harga jualnya. Lantaran pabrikan berlogo S prisma itu masih menjaga ketat informasi soal harga jual.Tapi hari ini, Senin (7/5/2018) mereka mengumumkan harga jualnya. Yaitu yakni Rp193 juta untuk tipe terendah (GA) dan Rp238,5 juta untuk tipe tertinggi (GX) ESP. Pemberitahuan soal harga ini mereka lakukan melalui rilis pesan singkat.4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Setiawan Surya, bahwa mereka memberikan rate harga yang cukup kompetitif bagi mereka yang ingin memiliki mobil ini. Apalagi dengan banyaknya fitur terbaru yang ada di mobil itu dan setelah beberapa waktu lamanya menunggu, mereka juga butuh kepastian agar mobil yang mereka ingin pesan masuk budget belanja mobil.“Kami telah menentukan harga yang tetap sesuai dengan prinsip value for money, Tentu ini tak sekadar penetapan harga saja, tapi juga dengan memantau antusiasme konsumen terhadap All New Ertiga selama IIMS 2018 berlangsung. Kami yakin seluruh keunggulannya dapat menjawab kebutuhan keluarga dengan baik.”Selanjutnya, All New Ertiga juga akan resmi diluncurkan di 35 kota di Indonesia, sehingga untuk penjualan, Suzuki menargetkan mobil ini bisa terjual 60 persen lebih banyak dibandingkan versi sebelumnya. Terutama di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Padang, Surabaya. Semarang, Denpasar, Palangkaraya, Makassar, Jayapura.(UDA)