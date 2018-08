Pembiayaan Otomotif Menggeliat di Daerah

Pembiayaan sektor keuangan otomotif atau pembiayaan kendaraan, bisa dibilang cukup menggeliat di daerah. Astra Financial yang tahun ini mengikuti rangkaian pelaksanaan pameran otomotif GIIAS hingga ke daerah pun merasakan efek positifnya.Meski target surat pembelian kendaraan yang mereka tetapkan untuk tiga kota sudah tercapai di pameran otomotif di ICE, BSD City, namun geliat permintaan di daerah tetap di luar ekspektasi."Respon masyarakat terhadap kehadiran Astra Financial di Makassar cukup baik terlebih dengan adanya program pembiayaan syariah yang ternyata sangat diminati. Produk perbankan dari Permata Bank baik Permata Me maupun kartu kredit juga mendapatkan respon yang sangat baik," ujar Project Director Astra Financial GIIAS 2018, Gunawan Salim melalui pesan singkatnya.Padahal ditilik dari sisi paket dan promo tak begitu bombastis seperti di Jakarta. Tapi khusus untuk daerah, paket seperti pembiayaan kendaraan secara syariah, cukup diminati.Dari keterangan yang mereka rilis, perusahaan pembiayaan yang berasal dari grup besar otomotif nasional itu, membukukan 160 SPK baik itu secara tunai maupun secara kredit dengan total pembiayaan senilai Rp16 miliar.Melihat angka yang cukup besar seperti ini, tentunya bisa disimpulkan bahwa pasar otomotif juga mulai membaik di daerah-daerah. Terutama untuk kota-kota besar yang jadi tren otomotif di sebuah wilayah. Misalnya Makassar untuk wilayah Indonesia Timur.Padahal ini baru dari satu pemain pembiayaan saja. Jika digabung dengan pembiayaan kendaraan dari perusahaan berbeda, tentu nilainya bisa lebih besar. Apalagi kecenderungan pembiayaan yang kuat di daerah tertentu juga ada. Artinya, pasar otomotif nasional pun masih akan terus tumbuh dengan ragam paket pembiayaan yang bisa dihadirkan perusahaan tersebut.(UDA)