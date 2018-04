Suzuki All New Ertiga Debut Global, Harga Masih Rahasia

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya membuka selubung penutup All New Ertiga hari ini, 19 April 2018. Bertempat di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta, Suzuki meluncurkan mobil yang juga merupakan debut global."Konsep All New Ertiga adalah stylish & elegant 7 seater. Mobil ini memiliki garis bodi yang dinamis dari depan hingga bagian kaca belakangnya," kata Satoshi Kasahara, Chief Engineer of Ertiga, Suzuki Motor Corporation.Desainnya berubah total, fascia depan kini dengan lampu horizontal dilengkapi projector. Bumper depan dengan lower grill memberi kesan berani dan lebar. Lampu LED mengisi buritan serta bumper dengan tampilan yang dinamis.Pihak Suzuki menampik kalau desain-desain mobil ini meniru desain mobil kompetitor. "All New Ertiga seluruhnya dikembangkan oleh prinsipal kami," kata Donny Saputra, 4W Marketing Director SIS.Tak hanya desain yang berbeda, namun juga dimensi yang lebih besar. Generasi kedua Ertiga ini memiliki dimensi (PxLxT) 4.395 mm x 1.735 mm x 1.690 mm. Ertiga lawas 4.265 mm x 1.695 mm x 1.685 mm.Sayangnya soal harga jual, Suzuki masih bungkam. "Harga jual akan kami umumkan dilain kesempatan, ini terkait dengan strategi marketing kami, mohon maaf, tapi konsumen sudah bisa memesan," sambungnya.All New Ertiga hadir dengan tiga varian yakni GA, GL dan GX. "Khusus untuk tipe GX ada opsi yang dilengkapi dengan ESP (electronic stability program)," pungkasnya. Mobil ini akan mulai distribusi 12 Mei mendatang.(UDA)