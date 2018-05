Bridgestone Tegaskan Peran Penting Ban saat Berkendara

Angka kecelakaan di Indonesia terbilang masih tinggi. Data Korlantas Polri menyebutkan, selama periode 2017 korban kecelakaan lalu lintas didominasi usia muda. Ini menjadi indikasi bahwa kesadaran berlalu lintas yang aman di jalan raya masih sangat kurang, khususnya di kalangan remaja.Jika dirinci berdasarkan usia, remaja merupakan korban yang paling banyak, khususnya di umur 15-25 tahun. Hal itu membuat Bridgestone Indonesia kembali membuat kampanye tentang pentingnya keselamatan berkendara. Tema besar kampanye tire safety kali ini adalah 'Ban Sehat, Anda Selamat'."Kegiatan seperti ini perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan, seperti kampanye Tire Safety yang sudah kita jalankan sejak lama dan saat ini masuk tahun yang ke-10," kata Presiden Director Bridgestone, Gaurav Gupta kepada Medcom.id di Karawang, Jawa Barat, Selasa (8/5/2018).Salah satu cara yang dilakukan Bridgestone Indonesia adalah dengan menghadirkan tire safety campaign (TSC) station di area peristirahatan KM 57, Tol Jakarta - Cikampek, Jawa Barat. Karena ban dianggap punya peranan penting dalam keselamatan berkendara.Menurut Gaurav, kampanye TSC Station bakal mengedukasi masyarakat dengan mengedepankan tiga faktor utama yang mendukung keselamatan berkendara, yaitu pemilihan ban yang tepat (Right Tire), tekanan ban yang tepat (Right Inflation Pressure) serta tingkat keausan pemakaian ban yang tepat (right tread wear depth).Faktor lain yang wajib diketahui pengendara dan tidak kalah pentingnya adalah mengecek kondisi ban yang tidak rusak (no crack or cut), serta permukaan yang tidak rata (no irregular wear)."Masyarakat dapat memanfaatkan TSC Station untuk memeriksa kondisi ban mobil dan mendapat wawasan tentang cara merawat ban untuk mendapatkan performa berkendara yang optimal dan tentunya aman," terang Gaurav.Sebagai informasi TSC Station digelar slama 10 hari, dari 3 - 12 Mei mendatang. Ada juga Tire Safety Goes to School yang menyambangi 10 sekolah di wilayah Jabodetabek.(UDA)