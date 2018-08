Alfa Romeo 1937 Klasik jadi Favorit di Pebble Beach Concours d'Elegance

Pameran otomotif tahunan Pebble Beach Concours d'Elegance 2018 tak hanya menyuguhkan mobil-mobil klasik dan unik model lawas. Pameran mobil yang statusnya bukan sekadar pameran biasa ini juga menampilkan mobil-mobil super-exclusive dan mobil masa depan.Menarik, lantaran setiap tahun ajang Pebble Beach Concours d'Elegance juga mengadakan kontes mobil klasik untuk mencari yang terbaik. Dan tahun ini Alfa Romeo klasik tahun produksi 1937 terpilih sebagai pemenang Pebble Beach Concours d'Elegance 2018.Dikutip Autoevolution, Alfa Romeo 1937 adalah model khusus 8C 2900B Touring Berlinetta yang juga disebut Coupé Leggero, salah satu dari lima yang pernah dibuat, juga menyabet penghargaan Best of Show award dan mendapat hadiah tropi dan arloji Rolex.Sebelum edisi tahun ini, pemilik David dan Ginny Sydoric dari Beverly Hills, Amerika Serikat (AS) telah mengembalikannya ke spesifikasi awal seperti pertama kali mobil ini dipamerkan di Berlin Motor Show 1937.Ciri khas model 8C 2900B adalah mesin 8 silinder segaris 2.9 liter yang menyemburkan tenaga 220 daya kuda, dengan sepasang supercharger Roots-jenis yang diberi asupan oleh dua karburator Weber. Termasuk bentuk bodi yang indah dan unik yang tercipta dari coachbuilders terbaik Italia.Tak hanya itu, 2900B Touring Berlinetta juga disebut sebagai salah satu mobil paling canggih di bidang teknologi pada 1930-an, yang sudah mengaplikasikan peredam hidrolik, dengan suspensi independen di setiap roda.(UDA)