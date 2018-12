'Kejar Tayang' Honda Kebut Produksi Passport

Setelah diperkenalkan di LA Auto Show 2018, November lalu, Honda langung kejar target produksi SUV Paspport di pabrik Alabama, Amerika Serikat (AS). Pesaing Toyota C-HR ini dijadwalkan meluncur di pasar mulai tahun depan.Chief Engineer and Passport Development Leader, Lara Harrington mengungkapkan kehadiran Paspport semakin melengkapi jajaran SUV garapan Honda, dan menempatkannya di antara CR-V dan Pilot."Tanggapan positif untuk Paspport dari banyak konsumen, Honda siap untuk bersaing di segmen ini. Paspport dirancang untuk membawa SUV yang lebih pribadi, kokoh dan punya kemampuan off road," kata Lara seperti dikutip Carscoops.Bicara soal performa, Paspport didukung mesin Honda V6 3.5 liter yang diklaim menyemburkan tenaga 280 daya kuda dan torsi puncaknya mencapai 262 lb ft, yang dikawinkan dengan transmisi otomatis sembilan kecepatan.Paspport juga menawarkan fitur sistem penggerak all-wheel i-VTM4 opsional, dengan active torque vectoring yang mentransfer tenaga putar mesin hingga 70 persen ke poros belakang, dan 100 persen torsi ke roda belakang (kiri dan kanan).Honda menggambarkan Paspport baru sebagai model "light truck" mereka, maka tak heran jika ground clearance-nya lebih tinggi 0,5 inci dibanding model FWD, dan 1,1 inci lebih tinggi dibanding model AWD Pilot, di mana ketiga model ini saling berbagi platform.(UDA)