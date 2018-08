Honda All New Brio Lebih Lega, Benarkah?

Memanfaatkan momentum Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, PT Honda Prospect Motor (HPM) mengenalkan All New Brio. Mobil ini mendapatkan banyak ubahan, termasuk dimensi dan desain mobilnya.Dimensi generasi kedua mencapai 3.800 mm x 1.680 mm x 1.485 mm (PxLxT), untuk Brio E sedangkan Brio RS lebih panjang nambah 15 mm dari Brio E. Sedangkan Brio generasi sebelumnya di angka 3.610 mm x 1.680 mm x 1.485 mm, lebar dan tinggi tetap sama, namun lebih panjang.Perbedaan dimensi ini diikuti dengan sumbu roda yang melar 60 mm, untuk memberi efek ruang kaki yang lebih lega, baris kedua. Efek lainnya ruang bagasi yang sempit seperti generasi pertama kini lebih baik.Namun karena penambahan dimensi, bobot mobil ini ikut naik 20 kilohram, seperti dikatakan Large Project Leader All New Brio, Honda R&D Asia Pasific, Tsutomu Harano. Meski begitu, konsumsi bahan bakar tetap diklaim irit."Desain bodi yang bertambah berat tetap kami upayakan target konsumsi bahan bakar supaya tembus satu liter untuk 20 kilometer, sesuai regulasi LCGC," ujarnya di ICE, BSD City beberapa waktu lalu.Mobil ini masih mengusung mesin 1.200 cc i-VTEC 4 silinder, dengan tenaga 88,7 daya kuda @6.000rpm dan torsi 110 Nm 24.800 rpm. Mesin ini ada opsi transmisi lima speed dan otomatis CVTBicara kompetitor, di pasaran ada banyak pemain city car seperti Suzuki Ignis, Mitsubishi Mirage, Kia Picanto, Hyundai i10, Datsun Go, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sirion hingga Nissan March.(UDA)